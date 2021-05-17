"Доступные кредиты 5-7-9%" Объемы займов превысили 40,5 миллиардов

С начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, 17,064 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,514 млрд грн - предприниматели получили на инвестиционные цели, 18,195 млрд грн - в качестве антикризисных мер.

За прошедшую неделю выдали 504 кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.

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Напоминаем:

Сообщалось, что с начала работы программы "Доступные кредитов 5-7-9%" банки выдали займов на 35,8 млрд грн, из которых 2,2 миллиарда гривень - в течение недели 19 - 23 апреля.

По программе кредитования 5-7-9% уполномоченные банки с момента старта выдали кредитов уже на 30,8 миллиарда гривен, из них 1,9 миллиарда гривень за неделю 29 марта - 2 апреля.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда