За неделю "Доступных кредитов 5-7-9%" выдали более 2 миллиардов

С начала работы программы "Доступные кредитов 5-7-9%" банки выдали займов на 35,8 млрд грн, из которых 2,2 миллиарда гривень - в течение недели 19 - 23 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего банки выдали 14 368 кредитов на сумму 35,8 миллиарда гривень. Из них 15,7 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предыдущих кредитов, 5,1 млрд грн - на инвестиционные цели, и еще 15 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

В течение недели 19 - 23 апреля уполномоченные банки выдали 709 кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн. Фонд развития предпринимательства имеет соглашения о сотрудничестве с 29 банками.

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Напоминаем:

По программе кредитования 5-7-9% уполномоченные банки с момента старта выдали кредитов уже на 30,8 миллиарда гривен, из них 1,9 миллиарда гривень за неделю 29 марта - 2 апреля.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда