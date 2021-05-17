В Нацбанке вскоре ожидают выйти на соглашение на уровне персонала с МВФ
В Национальном банке рассчитывают в течение нескольких недель выйти на соглашение на уровне персонала с Международным валютным фондом, после этого до конца июня выполнить предварительные меры.
Об этом заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий рассказал в интервью Finclub.
Гелетий объяснил, чего именно в Международном валютном фонде ожидают от Украины. Так, основным вопросом остается антикоррупция, в том числе в части изменений в закон о НАБУ, Высшем совете правосудия и НАПК.
"В энергетической сфере был урегулирован вопрос об отмене ограничений в ценах на газ, но есть вопрос на рынке электроэнергии. И эти все вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала - staff level agreement - и дальше выполнять предварительные меры и уже попадать с первым просмотром программы на Совет директоров МВФ", - пояснил Гелетий.
Кроме того, ожидается принятие законопроекту № 4367, который определяет изменения в законы о банковской деятельности и Национальном банке.
По словам заместителя председателя НБУ, в течение следующих нескольких недель Украине удастся выйти на staff level agreement с МВФ. После этого нужно будет выполнять предварительные меры.
"Если мы выполняем все предыдущие мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня ", - добавил он.
Напоминаем:
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".
В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.
Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.
Читайте также: МВФ уехал, но вы держитесь: почему Украина не получила денег и во что это выльется
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua