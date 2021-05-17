В Нацбанке вскоре ожидают выйти на соглашение на уровне персонала с МВФ



В Национальном банке рассчитывают в течение нескольких недель выйти на соглашение на уровне персонала с Международным валютным фондом, после этого до конца июня выполнить предварительные меры.

Об этом заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий рассказал в интервью Finclub.

Гелетий объяснил, чего именно в Международном валютном фонде ожидают от Украины. Так, основным вопросом остается антикоррупция, в том числе в части изменений в закон о НАБУ, Высшем совете правосудия и НАПК.

"В энергетической сфере был урегулирован вопрос об отмене ограничений в ценах на газ, но есть вопрос на рынке электроэнергии. И эти все вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала - staff level agreement - и дальше выполнять предварительные меры и уже попадать с первым просмотром программы на Совет директоров МВФ", - пояснил Гелетий.

Кроме того, ожидается принятие законопроекту № 4367, который определяет изменения в законы о банковской деятельности и Национальном банке.

По словам заместителя председателя НБУ, в течение следующих нескольких недель Украине удастся выйти на staff level agreement с МВФ. После этого нужно будет выполнять предварительные меры.

"Если мы выполняем все предыдущие мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня ", - добавил он.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

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