Укрзализныця получила 12 миллиардов убытка в 2020 году

Укрзализныця по итогам 2020 года получила чистый убыток в 11,9 миллиарда гривен, в 2019 году прибыль составила почти 3 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, консолидированный отчет компании 2020 года.

В общем доход от реализации составил в прошлом году 75,29 млрд грн (в 2019 году - 90,35 млрд грн). Убыток компании до налогообложения составил 11,93 млрд грн. В общем, убыток компании 2020 года составил 11,9 млрд грн.

В УЗ объясняют, что на показатель повлияло снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом: на 10,3% и 58,3% соответственно. Так, от пассажирских перевозок получено 4,13 млрд грн (в 2019 году - 9,91 млрд грн), от грузовых - 65,02 млрд грн (в 2019 году - 72,49 млрд грн).

Также повлияло значительное колебание курсовых разниц, в результате чего получено чистый убыток от курсовых разниц в размере 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.

Еще полмиллиарда компания получила в части других совокупных убытков, преимущественно на расходы от пересчета обязательств по выплатам работникам. Как объясняется в примечаниях к отчетности, "группа обязана компенсировать Государственном пенсионному фонду суммы дополнительных пенсий определенным категориям ее нынешних и бывших работников, имеющих право раннего выхода на пенсию, в результате работы во вредных и / или опасных условиях труда".

Таким образом, после налогообложения совокупный убыток Укрзализныци составляет 12,38 млрд грн.

В Укрзализныце убытки объяснили влиянием пандемии, прежде всего речь идет о временном прекращении пассажирских перевозки по всем видам сообщения.

Напоминаем:

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).

Экономическая правда