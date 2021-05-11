"Укрзализныця" впервые за 12 месяцев вышла на прибыль

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Об этом заявил и.о. правления УЗ Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

"Фиксируем первый месяц доходности за последние 12 месяцев. К сожалению, кризисные явления в мировой и украинской экономике, которые начались в марте прошлого года, пандемия коронавируса и сокращение объемов перевозок длительное время сдерживали развитие Укрзализныци, однако мы сломали эту негативную тенденцию", - сказал Юрик.

По его словам, такого результата достигли благодаря внедрению оперативного антикризисного плана "без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налоговой нагрузки на компанию".

"Несмотря на тяжелый прошлый 2020 год, Укрзализныця осталась одним из крупнейших и добросовестных налогоплательщиков по итогам 2020 года и перечислила в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн", - добавили в пресс-службе.

"Наша компания и впредь будет прилагать все усилия для максимизации доходных поступлений, развития грузового бизнеса, роста привлекательности и сервиса пассажирских перевозок, повышая приоритизацию и эффективность расходов", - сказал Юрик.

Ранее Кабмин утвердил консолидированный финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год - он предусматривает общие доходы компании в сумме 93 млрд грн и инвестиции в обновление подвижного состава и инфраструктуры.

Напоминаем:

Укрзализныця получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.

Экономическая правда