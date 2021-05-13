Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект "Укрспирта"

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" - онлайн-аукцион состоится 7 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Стартовая цена лота - 23,1 млн грн.

Отмечается, что предприятие было основано в 1837 году и прошло очередную модернизацию в 2019 году. Активы сосредоточены в двух поселках на Харьковщине: Караван и Барчаны.

"В объект приватизации входят здания и сооружения общей площадью 11980,5 м², среди которых: административный корпус, производственные корпуса, склады, мастерские, углекислотный цех, спиртохранилища и зернохранилища. Есть основное технологическое оборудование, а также все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация и подъездные пути", - говорится в сообщении.

При этом, перечень имущества, которое будет выставлено на онлайн-аукцион, состоит из 668 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Общая площадь земельных участков - 78,5 га.

Прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 6 июня 2021 года.

Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Подробнее о Караванское МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" - по ссылке.

Напомним:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должен поступить 181 млн грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.

Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Экономическая правда