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Курс валют на 13 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 13 мая 2021, 10:40
 

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,65 гривни;

Евро - 33,42 - 33,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,53 - 27,74 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,69 гривни, евро - 33,26 - 33,40 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 мая на уровне 27,63 гривни.

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда

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