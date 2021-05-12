Гривня окрепла к евро на закрытии межбанка
12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;
Евро - 33,39 - 33,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,73 гривни. Евро покупают по 33,24 гривни, продают по 33,64 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,70 гривни, евро - 33,30 - 33,46 гривни.
Напоминаем:
12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 12 мая на уровне 27,76 гривни.
Экономическая правда
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