Гривня окрепла к евро на закрытии межбанка

12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;

Евро - 33,39 - 33,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,73 гривни. Евро покупают по 33,24 гривни, продают по 33,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,70 гривни, евро - 33,30 - 33,46 гривни.

Напоминаем:

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 12 мая на уровне 27,76 гривни.

Экономическая правда