Курс валют на 12 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,60 - 27,62 гривні;
Євро – 33,50 - 33,53 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,52 – 27,72 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,64 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,69 гривні, євро - 33,31 - 33,44 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 12 травня на рівні 27,76 гривні.
11 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,59 - 27,61 гривні.
11 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.
Економічна правда
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