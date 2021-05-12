Курс валют на 12 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,60 - 27,62 гривні;

Євро – 33,50 - 33,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,52 – 27,72 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,69 гривні, євро - 33,31 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 12 травня на рівні 27,76 гривні.

11 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,59 - 27,61 гривні.

11 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Економічна правда