Гривня продолжает уверенно укрепляться к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 мая на уровне 27,63 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,50 грн (на 12 мая - 33,67 гривни).

Напоминаем:

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда