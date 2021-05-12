Гривня продолжает уверенно укрепляться к доллару
Среда, 12 мая 2021, 19:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 мая на уровне 27,63 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,50 грн (на 12 мая - 33,67 гривни).
Напоминаем:
12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Экономическая правда
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