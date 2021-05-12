За прошлую неделю банки выдали "теплых кредитов" на 28 миллионов

На прошлой неделе еще около 700 семей привлекли 28,3 млн грн "теплых кредитов", общая сумма полученных домохозяйствами кредитов в этом году достигла 301,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В частности, на прошлой неделе 26,8 млн грн привлекли на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 1,5 млн грн - на установку твердотопливных котлов.

"Со старта программы в конце марта и по сей день ею воспользовались 7588 семей.

Данные мониторинга, который проводит Госэнергоэффективности, еще раз подтверждают, что украинцы продолжают готовиться к следующему отопительному сезону, а государственная поддержка поощряет их к этому", - говорится в сообщении.

Напомним:

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

В первую неделю работы программы "теплых кредитов" в этом году ею воспользовались 797 семей - они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия.

За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.

Экономическая правда