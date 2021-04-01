В Египте оценивают ущерб от блокирования Суэцкого канала в 1 миллиард долларов

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что ущерб от блокировки Ever Given может достичь 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"Будет подсчитан ущерб от повреждений и потерь, а также расходы на земснаряды. Оценка дойдет до миллиарда долларов и немного больше", - cказал Рабиа.

Напомним:

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.

Контейнеровоз Ever Given принадлежит компании Evergreen Marine.

Более трехсот судов стояло в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом.

29 марта гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.

Экономическая правда