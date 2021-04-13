Блокировка Суэцкого канала: В Египте арестовали судно Ever Given

Экономический суд египетского города Исмаилия 12 апреля наложил арест на контейнеровоз Ever Given, по вине которого Суэцкий канал был заблокирован 6 дней - условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна.

Об этом сообщает местное издание Shorouk news.

Отмечается, что после разблокировки канала судно отправили на стоянку на озеро Тимсах.

"Администрация Суэцкого канала обратилась в суд с просьбой утвердить указанную меру пресечения, пока не будет выплачена компенсация в 900 млн долл", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск в полном объеме - предполагается, что средства пойдут на покрытие расходов по техническому обслуживанию судна, восстановлению движения в канале и на оплату штрафных санкций.

"Верховная прокуратура начала расследование дела о блокировании канала", - добавляет издание.

Напомним:

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.

Контейнеровоз Ever Given принадлежит компании Evergreen Marine.

Более трехсот судов стояло в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом.

29 марта гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что ущерб от блокировки Ever Given может достичь 1 млрд долларов.

Экономическая правда