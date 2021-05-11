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Официальный курс: гривня ослабла к евро

Вторник, 11 мая 2021, 19:44
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 12 мая на уровне 27,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,67 грн (на 11 мая - 33,49 гривни).

Напоминаем:

11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,59 - 27,61 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 мая на уровне 27,76 гривни.

11 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда

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