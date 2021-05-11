Витренко предлагает через суд забирать облгазы Фирташа за долги

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя долги облгазов Фирташа, заявил о необходимости судебной работы: если компания не может рассчитаться, она законно должна перейти в собственность государства.

Об этом он сказал в интервью НВ Бизнес.

По словам Витренко, компании Дмитрия Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30-40% по сравнению с ценами конкурентов.

"Государство видит, что главным бенефициаром этой реформы (розничного рынка газа - ред.) фактически является господин Фирташ. Небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется этой огромной маржой, понимаете? С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать", - отметил глава "Нафтогаза".

Комментируя долги, которые связанные с Фирташем облгазы накопили перед "Нафтогазом" (около 8 млрд грн), Витренко предлагает комплексное решение, в том числе - и на законодательном уровне.

"Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за качества решения государства. И соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который с одной стороны позволит там, где нужно долги списывать, их списывать. Там, где нужно - обеспечить расчеты по кругу.

И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет", - сказал он.

Также Витренко заявил, что нужна и судебная работа.

"Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным законным способом", - подчеркнул он.

Напомним:

СНБО может ввести санкции против облгазов из-за долгов на почти 10 млрд грн перед Оператором ГТС за отобранный и не оплаченный газ из ГТС в качестве производственно-технологических затрат.

Общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн - за прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос "осложнения экономической ситуации из-за повышения тарифов на коммунальные услуги", для этого просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля данные о владельцах газовых и энергокомпаний.