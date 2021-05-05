Все разделы
Укр / Рус

Совет нацбезопасности возьмется за тарифы, просит данные о владельцах газовых и энергокомпаний - СМИ

Среда, 5 мая 2021, 18:26
 

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос "осложнения экономической ситуации из-за повышения тарифов на коммунальные услуги", для этого просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля данные о владельцах газовых и энергокомпаний.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на письмо от секретаря СНБО Алексея Данилова.

Так, Данилов просит Шмыгаля предоставить материалы по структуре собственности энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, газопоставщиков и газсбытов, а также лицензированных Нацкомиссией по тарифам теплоснабжающих компаний.

Кроме того, СНБО запрашивает "истории перехода прав собственности на указанные компании в частную собственность".

В письме секретарь Совета нацбезопасности просит премьера подготовить материалы по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги и по совершенствованию госрегулирования на соответствующих рынках.

 
liga.net

Напоминаем:

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт / ч.

Также правительство 28 апреля продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

тарифы газ тепло электроэнергия Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский подписал закон о тарифах на отопление 30 апреля 2021, 11:40
Цены на газ установлены на год: сколько украинцы будут платить в мае 27 апреля 2021, 08:30
Не 6,99: "Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ 26 апреля 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!