Совет нацбезопасности возьмется за тарифы, просит данные о владельцах газовых и энергокомпаний - СМИ

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос "осложнения экономической ситуации из-за повышения тарифов на коммунальные услуги", для этого просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля данные о владельцах газовых и энергокомпаний.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на письмо от секретаря СНБО Алексея Данилова.

Так, Данилов просит Шмыгаля предоставить материалы по структуре собственности энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, газопоставщиков и газсбытов, а также лицензированных Нацкомиссией по тарифам теплоснабжающих компаний.

Кроме того, СНБО запрашивает "истории перехода прав собственности на указанные компании в частную собственность".

В письме секретарь Совета нацбезопасности просит премьера подготовить материалы по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги и по совершенствованию госрегулирования на соответствующих рынках.

liga.net

Напоминаем:

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт / ч.

Также правительство 28 апреля продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.