Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 миллиардов

Общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн - за прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины" в Facebook.

В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

"И, хотя динамика погашения задолженности остается несопоставимой с ее размером (за неделю получили 9,7 млн грн, или менее 1% от долга), имеем и положительные новости.

Компания Кременчукгаз перечислила ОГТСУ 5,6 млн грн задолженности за январь. Сейчас начисления к уплате и долги Кременчуггаза равны нулю", - добавили в пресс-службе.

В компании также заявили, что почти четверть операторов ГРМ стараются вовремя рассчитываться за образованные негативные небалансы.

"Другие же - системно накапливают долги. Возникает вопрос о целевом использовании тарифных средств, ведь в тарифе почти 50% - это средства на ПТР. И население их исправно платит.

Общая задолженность облгазов перед ОГТСУ и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. Именно на такую ​​сумму они отобрали газ из государственной газотранспортной системы для собственных производственно-технических расходов", - резюмировали в "Операторе ГТС".

Напомним:

Сообщалось, что за 2020 год участники рынка газа задолжали оператору ГТС 1,6 миллиарда за газ, выкачанный из ГТС.

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Экономическая правда