СНБО может ввести санкции против облгазов Фирташа – СМИ

СНБО может ввести санкции против облгазов из-за долгов на почти 10 млрд грн перед Оператором ГТС за отобранный и не оплаченный газ из ГТС в качестве производственно-технологических затрат.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на 2 источника, знакомых с планами СНБО.

В распоряжение издания есть внутренний подсчет ОГТСУ долгов облгазов за отобранный газ из ГТС в течение 2020-го и первого квартала 2021 года.

"В документе говорится, что за отчетный период облгазы выкачали газа из ГТС, не расплатившись, на 9,88 млрд грн.

Крупнейшие должники - облгазы, работающие под брендом Региональной газовой компании (РГК), связанной с Дмитрием Фирташем - 7,97 млрд грн. Большая часть долга сформировалась за первый квартал текущего года, когда в Украине действовали ограниченнные цены на газ для населения - 6,99 грн за кубометр", - пишет liga.net.

Отмечается, что подлинность опубликованного изданием документа подтверждает пресс-релиз Оператора ГТС от 6 мая, где также указана сумма долга в 9,8 млрд грн.

"Такие огромные долги облгазов создают реальную угрозу финансовой стабильности Оператора ГТС, соответственно, угрозу энергетической безопасности Украины. Поэтому СНБО включилось в процесс.

К тому же, финансовая нестабильность оператора ГТС играет на руку Газпрому, который всеми силами лоббирует Северный поток-2", - заявил изданию на условиях анонимности источник из нефтегазовой отрасли.

По словам собеседника издания, соответствующее решение СНБО может принять уже 7 мая, однако, какие санкции могут грозить облгазам от СНБО, ему неизвестно.

"О будущих планах СНБО liga.net также сообщил источник, близкий к президенту Зеленскому.

По его информации, СНБО рассматривает несколько вариантов возможного решения - от предупреждения до заморозки активов и национализации с последующей реприватизацией", - говорится в сообщении.

Напомним:

Общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн - за прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос "осложнения экономической ситуации из-за повышения тарифов на коммунальные услуги", для этого просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля данные о владельцах газовых и энергокомпаний.