Нацбанк продлил ослабления официального курса гривни
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,98 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,23 грн (на 8 апреля - 33,14 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,89 гривни.
8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.
8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
7 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,89 гривни.
7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.
Экономическая правда
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