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Нацбанк продлил ослабления официального курса гривни

Четверг, 8 апреля 2021, 18:55
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,98 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,23 грн (на 8 апреля - 33,14 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,89 гривни.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

7 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,89 гривни.

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Экономическая правда

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