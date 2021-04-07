Гривня ослабла на закритті міжбанку

7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,94 - 27,96 гривні;

Євро – 33,22 - 33,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,75 – 27,76 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,16 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,83 - 27,88 гривні, євро - 32,92 - 33,04 гривні.

Нагадуємо:

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,89 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,84 гривні.

6 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,80 - 27,82 гривні.

Економічна правда