Курс валют на 7 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,89 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,88 - 27,89 гривні;

Євро – 33,10 - 33,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,89 гривні. Євро купують по 32,67 гривні, продають по 33,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,75 - 27,83 гривні, євро - 32,77 - 32,92 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,84 гривні.

6 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,80 - 27,82 гривні.

Економічна правда