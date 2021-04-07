Курс валют на 7 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,89 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,88 - 27,89 гривні;
Євро – 33,10 - 33,11 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,89 гривні. Євро купують по 32,67 гривні, продають по 33,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,75 - 27,83 гривні, євро - 32,77 - 32,92 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,84 гривні.
6 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,80 - 27,82 гривні.
Економічна правда
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