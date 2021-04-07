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Офіційний курс: гривня знецінилась до долара

Середа, 7 квітня 2021, 19:40
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,89 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,14 грн (на 7 квітня – 32,90 гривні).

Нагадуємо:

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,89 гривні.

7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Економічна правда

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