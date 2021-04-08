Гривня на закрытии межбанка укрепилась

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,91 - 27,93 гривни;

Евро - 33,21 - 33,23 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 - 27,98 гривни. Евро покупают по 32,87 гривни, продают по 33,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,81 - 27,88 гривни, евро - 32,95 - 33,05 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,89 гривни.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

7 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,89 гривни.

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Экономическая правда