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Курс валют на 8 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 8 апреля 2021, 11:21
 

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;

Евро - 33,26 - 33,28 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 - 28,00 гривни. Евро покупают по 32,82 гривни, продают по 33,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 - 27,94 гривни, евро - 32,96 - 33,09 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,89 гривни.

7 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,89 гривни.

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Экономическая правда

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