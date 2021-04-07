Данилов: Госгеонедра должна за 2 месяца выложить в публичное пространство все лицензии

Госгеонедра должна за 2 месяца выложить в публичное пространство все лицензии на разработку недр, которые сегодня есть в государстве.

Об этом в интервью Lb.ua заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Покажите, кто владеет сегодня недрами и почему так случилось, что мы как граждане от этих недр не получаем ровно ничего? Публичность процессов - это вопрос номер один и обязательный шаг для преодоления коррупции", - отметил он.

"Для нас не имеет значения фамилия, имя, отчество. Важны процедура и публичность процесса. На заседании Совета нацбезопасности и обороны мы приняли решение, что за два месяца господин Опимах (глава Госгеонедры - ред.) должен выложить в публичное пространство все лицензии, которые сегодня есть в государстве. Это первый вопрос.

Второй вопрос - мы имеем понимание, осуществляется ли разработка месторождений, или не разрабатываются и какую выгоду из этого получает государство, а соответственно - мы с вами. По каждой лицензии", - добавил Данилов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против 19 компаний в сфере недропользования.

Госгеонедра согласно введенному президентом Зеленским в действие решению СНБО о санкциях аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям.

19 марта по итогам заседания СНБО секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вводятся санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна", – отметил Данилов.

Введеные санкции включают: блокировку активов, ограничения торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации и ряд других ограничений.

Компании имеют разрешения на геологическое изучение нефтегазоносных площадей на Полтавщине, ранее принадлежавших компании "Голден Деррик".

"Голден Деррик" во времена президентства Виктора Януковича была близка к эксминистру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области. После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании.

Владельцем стала фирма, которая сменила название на "Ист Юроуп Петролеум". 33% этой компании принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей 31 декабря 2018 года.

В госреестре бенефициаром ряда этих компаний указан их руководитель Виталий Лупето. Ранее считалось, что недропользователи принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу, однако он опроверг эту информацию в интервью ЭП.

Данилов 19 марта также заявил, что в Украине проведут аудит всех разрешений на пользование недрами страны, начиная с 1994 года. Предварительные проверки показали, что большинство разрешений получили компании, контроль которых осуществляется через офшоры.

25 марта Зеленский также подписал указ №122/2021 о введении в действие решения СНБО - премьеру Денису Шмыгалю рекомендуется поручить Госгеонедру провести внеплановые проверки компаний, которые вне аукциона получили спецразрешения на добычу полезных ископаемых.