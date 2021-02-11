Добудова ЖК "Аркади": у НБУ кажуть, що не уповноважені підписувати меморандум

У Нацбанку заявили, що не мають правових підстав для укладення меморандуму з питання завершення будівництва житлових комплексів банку "Аркада".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НБУ.

"Національний банк діє на підставі, і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Та як АТ АКБ "Аркада" знаходиться в стадії ліквідації, то у Національного банку, виходячи з вимог ст. 3 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та ст.76 закону України "Про банки і банківську діяльність", відсутні правові підстави для укладення такого меморандуму", - заявили в НБУ.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв про підготовку проєкту меморандуму і надання його для підписання зацікавленим сторонам, зокрема, НБУ і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Завершити будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва під керуванням неплатоспроможного банку "Аркада" має намір будівельна компанія Stolitsa Group (Київ).

Нагадаємо:

Згідно з текстом меморандуму щодо добудови житлових комплексів банку "Аркада", енергокомпанія "ДТЕК Київські електромережі" зобов'язується побудувати за свій рахунок підстанцію і повітряну лінію. У самій компанії кажуть, що це незаконно.

Детальніше читайте у статті: Будівельний трикутник: як Кличко, громада Києва та Stolitsa Group вирішують проблему "Аркади"