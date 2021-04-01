Фонд гарантування реструктуризує майже половину кредитів "Аркади"

Між банком "Аркада" та позичальниками укладено вже 265 додаткових угод щодо реструктуризації їхньої заборгованості – це майже кожен другий іпотечний кредит у банку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Наразі понад 60% фізосіб-позичальників "Аркади" звернулися до банку з заявами про реструктуризацію власних іпотечних кредитів.

Станом на кінець березня вже укладено понад 265 додаткових угод між банком та позичальниками і, відповідно, проведено реструктуризацію їхньої заборгованості, кажуть у Фонді. Ще за 135 угодами розглядаються документи або готуються до підписання. "Таким чином, на сьогодні Фондом прийнято рішення про реструктуризацію фактично кожного другого іпотечного кредиту банку "Аркада", – додала Ольга Білай, заступниця директора-розпорядника ФГВФО.

Зазначається, що загальна балансова заборгованість за портфелем іпотечних кредитів на початку ліквідації становила 351 мільйон гривень. На початок березня цьогоріч – 332 мільйонів гривень.

У результаті проведеної реструктуризації банком отримано 11,4 мільйона гривень у рамках сплати "першого внеску", а щомісяця позичальники за вже реструктуризованими кредитами сплачуватимуть майже 1,8 мільйона гривень.

У Фонді нагадали, що скористатися програмою реструктуризації можуть усі позичальники, зокрема ті, хто мають прострочені зобов’язання за кредитом.

Економічна правда