Кабмин отменил ликвидацию территориальных органов Госгеокадастра

Кабмин отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Госгеокадастра и отменил запланированное сокращение численности сотрудников ведомства.

Об этом говорится в постановлении правительства №301 от 5 апреля, обнародованном на Правительственном портале.

"Отменить решение о ликвидации как юридических лиц публичного права территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра по перечню согласно приложению", - говорится, в частности, в постановлении.

"Для обеспечения граждан качественными услугами вместо ликвидированных управлений будут созданы территориальные органы Госгеокадастра как структурные подразделения центрального аппарата.

Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", - заявил в ноябре 2020 года глава Госгеокадастра Роман Лещенко (на сегодня - министр Минагрополитики).

Напомним:

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения государственных земель чиновниками Госгеокадастра.

В ноябе 2020 года Кабмин принял постановление, которое предусматривает ликвидацию как юрлиц публичного права ряда территориальных органов Госгеокадастра и образования вместо них терорганов как структурных подразделений аппарата ведомства.

В декабре 2020 года Лещенко говорил, что в течение следующих двух месяцев главные управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в областях и городе Киев будут ликвидированы.

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Экономическая правда