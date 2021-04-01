СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы хищения земель чиновниками Госгеокадастра

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения государственных земель чиновниками Госгеокадастра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Сделку организовали должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под "прикрытием" центрального руководства.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. гектаров государственных земель. В частности свыше 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

"Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал из-за пробелов в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти", - сообщили в СБУ.

В ходе масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

СБУ принимает меры для устранения выявленных проблем, в частности прислала официальное письмо Госгеокадастру с требованием устранить недостатки, выявленные в работе информационных систем ведомства.

Продолжается досудебное расследование по ст. 362 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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Экономическая правда