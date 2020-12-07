Госеокадастр ликвидируют в течение двух месяцев

В течение следующих двух месяцев Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра будет ликвидирована.

Об этом заявил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в комментарии ЭП.

Он отметил, что соответствующий приказ во исполнение постановления Кабинета министров был подписан 24 ноября.

"Установить срок заявления кредиторами требований в территориальные органы Держгеокадастру ликвидируемого два месяца со дня опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица в порядке, определенном действующим законодательством", - говорится в приказе.

В результате будут созданы территориальные органы Госгеокадастра как структурные подразделения аппарата Госгеокадастра.

"Это одна из крупнейших в истории Украины реорганизаций ведомства. Она позволит сэкономить 1,5 млрд грн средств и направить их на оцифровку реестров и услуг в сфере земельных отношений", - заявил Лещенко.

Напомним, что Госгеокадастр с 19 ноября 2020 года начал передачу земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов с государственной в коммунальную собственность. К концу года, во исполнение указа президента от 15 октября, территориальным общинам планируется передать более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель.

Экономическая правда