Кабмин принял постановление о реорганизации территориальных органов Госгеокадастра

Кабмин принял постановление, которое предусматривает ликвидацию как юрлиц публичного права ряда территориальных органов Госгеокадастра и образования вместо них терорганов как структурных подразделений аппарата ведомства.

Об этом говорится в постановлении от 16 ноября 2020 № 1118, опубликованном на Правительственном портале.

В частности, как юрлица публичного права ликвидируются следующие территориальные органы Госгеокадастра:

Главные управления Госгеокадастра в Киеве и Киевской области, а также - главные управления в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской , Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

В то же время по предложению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства образуют следующие территориальные органы как структурные подразделения аппарата Госгеокадастра:

Управления Госгеокадастра в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, г. Киеве и Киевской области, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниивський областях.

Согласно постановлению правительства, осуществление мероприятий по ликвидации и образованию новых территориальных органов возлагается на Госгеокадастр.

При этом, терорганы, которые подлежат ликвидации, продолжают осуществлять свои полномочия и функции до образования структурных подразделений.

Госгеокадастр будет правопреемником имущества, прав и обязанностей территориальных органов, которые ликвидируются.

Дополнено.

"Продолжаем трансформацию Госгеокадастра. Уже в ближайшее время начнется ликвидация Главных управлений Госгеокадастра в областях и городе Киев.

Для обеспечения граждан качественными услугами, вместо ликвидированных управлений будут образованы территориальные органы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, как структурные подразделения центрального аппарата. Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра ", - сказал в комментарии ЭП глава ведомства Роман Лещенко.

По его оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тысяч сотрудников, а не 10 тысяч, как сейчас.

"Передача земель в распоряжение ОТГ снимает значительную часть нагрузки, которая сейчас есть, через распоряжение землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Поэтому, убежден, что сокращение штата примерно на 60% не повлияет на качество услуг", - добавил он.

Лещенко заверил, что сделают все для того, чтобы максимально сохранить профильных специалистов.

"В этом нам придется конкурировать с территориальными общинами, которые, в связи с передачей им земель за пределами населенных пунктов, тоже будут искать соответствующих специалистов. Новую структуру Госгеокадастра мы представим в ближайшее время", - сказал глава Госгеокадастра.

Читайте также: Страна фактически разграблена, землю уже поделили. Интервью с председателем Госгеокадастра

Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра

Экономическая правда