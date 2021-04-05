Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 3 квартале на 1,5 миллиарда

Минфин за март снизил прогноз выплат по госдолгу в апреле-июне 2021 года на 0,54 млрд грн - до 165,7 млрд грн, при этом министерство повысило прогноз выплат по госдолгу в июле-сентябре на 1,58 млрд грн - до 169,09 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Минфина.

"По-прежнему, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах, а в четвертом этот показатель прогнозируется на уровне 119,97 млрд грн, что почти соответствует мартовским ожиданиям.

В общем выплаты по госдолгу в 2021 году должны составить 599,06 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Отношение общего объема государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составлял 56,8%, в то время на конец 2019 года показатель составлял 44,3%.

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или 90,7 млрд долларов в эквиваленте - за месяц он увеличился на 6,34 миллиарда гривен.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 1 квартале 2021 года (январь-март) на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн.