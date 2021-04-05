Маркарова: Решение СНБО по "Мотор Сичи" соответствует украинским интересам

В вопросе предприятия "Мотор Сич" Украина в первую очередь должна думать о своих интересах.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И именно это стало основанием для решения СНБО о возвращении компании в государственную собственность. И я уверена в том, что наша позиция здесь не только правильная, но достаточно сильная. Поэтому это решение полностью соответствует нашим интересам", - добавила она.

На вопрос, учитывалась ли Киевом в этом случае позиция США и вообще выражал ли Вашингтон свою позицию по поводу "Мотор Сичи", Маркарова ответила:

"Еще раз. Это вопросы наших украинских интересов. То есть это вопрос того, насколько вообще законно происходили некоторые вещи, которые происходили вокруг "Мотор Сичи" раньше.

И я думаю, что здесь как раз эта позиция была достаточно обоснованной, она была достаточно однозначной по нашему вопросу. Я уверена, что все вопросы, которые есть, будут продолжать обсуждаться, в том числе если есть какие-то потенциальные претензии от других стран, они могут быть обсуждены на основе конкретных документов".

Напоминаем:

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах защиты национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный способ в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

В "Слуге народа" обсуждают и нарабатывают текст законопроекта о национализации ПАО "Мотор Сич", заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

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