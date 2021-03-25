"Инвестняни": Зеленский подписал закон о налоговых и таможенных льготах для инвесторов

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Об этом сообщает Офис президента.

"Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, или государства-агрессора, или из оккупированной территории Украины.

При этом предполагается, что перечень и объемы ввоза таких товаров утверждаются Кабмином вместе с заключением специального инвестиционного договора", - пояснили в ОП.

Также Зеленский подписал инициированный им закон, который предусматривает, что до 1 января 2035 года освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу в Украину оборудования, комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями.

"Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с ЗУ "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", при условии, что эта прибыль получена в результате выполнения такого договора.

Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение 5 лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору", - говорится в сообщении.

Кроме этого, закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 года уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестпроектов.

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Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 президента Владимира Зеленского о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестиционного проекту со значительными инвестициями.

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.

17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.

Экономическая правда