Рада приняла за основу законопроект об "инвестнянях"

Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.

За соответствующее решение проголосовали 244 депутата.

Законопроект должен закреплять гарантии инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет.

Инвестору будут назначать менеджера, уполномоченного на сопровождение в процессе подготовки и реализации проекта.

Кроме этого планируется предоставление дополнительных льгот: освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования.

Также законопроект упростит предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта.

Строительство или реконструкция смежной инфраструктуры будет происходить за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепло-, водо- сети, инженерные коммуникации и т.д.).

Общий объем господдержки будет составлять до 30% от суммы инвестиций в проект.

Законопроект будет поддерживать украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых составляет минимума 30 млн евро.

Также инвесторы должны будут создать не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе.

Срок реализации проекта должен составлять 5 лет, срок действия специального инвестдоговора с правительством - 15 лет.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Экономическая правда