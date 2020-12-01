Все разделы
Укр / Рус

Рада отправила на доработку законопроект об "инвестнянях"

Вторник, 1 декабря 2020, 15:25
 

Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

За принятие в целом проголосовали 44 нардепа, за подготовку на повторное второе чтение - 245 нардепов.

При рассмотрении законопроету в зале Рада отклонила поправки нардепов, которые перед этим не поддержал профильный комитет, и подтвердила только часть правок, учтенных комитетом. При этом, нардепы от разных фракций критиковали профильный комитет за "плохую работу" с таблицей поправок.

Глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявил, что поскольку поправки не были учтены, это "полностью разбалансирует этот закон".

"Закон, если мы примем его в таком виде, в каком он есть сейчас, работать не будет. Поэтому мы бы предлагали проголосовать за повторное второе чтение. Доработать, найти взаимопонимание с теми коллегами, которые не дали голосов, и повторно вынести в зал" , - сказал он.

После этого Рада поддержала предложение о повторном втором чтении.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями.

Документом устанавливается, что господдержка может предоставляться инвестору в форме:

  • налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудования);
  • предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям;
  • обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

Отмечается, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Законопроект также определяет требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка, в частности:

  • размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалент 30 млн евро (ко второму чтению размер инвестиций предлагали уменьшить с 30 до 20 млн евро);
  • проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);
  • в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой работников не менее чем на 15% выше средней зарплаты в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;
  • срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Напомним:

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.

Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада инвестиции

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гетманцев об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов: Печаль 1 декабря 2020, 14:20
Разумков: На этой неделе законопроект о бюджете-2021 не будут рассматривать 30 ноября 2020, 12:05
Пакет поддержки бизнеса Рада должна принять как можно быстрее – ОП 27 ноября 2020, 13:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!