Рада отправила на доработку законопроект об "инвестнянях"
Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.
За принятие в целом проголосовали 44 нардепа, за подготовку на повторное второе чтение - 245 нардепов.
При рассмотрении законопроету в зале Рада отклонила поправки нардепов, которые перед этим не поддержал профильный комитет, и подтвердила только часть правок, учтенных комитетом. При этом, нардепы от разных фракций критиковали профильный комитет за "плохую работу" с таблицей поправок.
Глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявил, что поскольку поправки не были учтены, это "полностью разбалансирует этот закон".
"Закон, если мы примем его в таком виде, в каком он есть сейчас, работать не будет. Поэтому мы бы предлагали проголосовать за повторное второе чтение. Доработать, найти взаимопонимание с теми коллегами, которые не дали голосов, и повторно вынести в зал" , - сказал он.
После этого Рада поддержала предложение о повторном втором чтении.
Законопроект, в частности, предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями.
Документом устанавливается, что господдержка может предоставляться инвестору в форме:
- налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудования);
- предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям;
- обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.
Отмечается, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.
Законопроект также определяет требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка, в частности:
- размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалент 30 млн евро (ко второму чтению размер инвестиций предлагали уменьшить с 30 до 20 млн евро);
- проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);
- в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой работников не менее чем на 15% выше средней зарплаты в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;
- срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.
Напомним:
21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.
Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.
Экономическая правда
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