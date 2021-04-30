Регулятор уже месяц удерживается от интервенций на межбанке
Нацбанк в период с 26 по 30 апреля, как и в предыдущие 3 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Всего с начала года регулятор купил на межбанке 290,5 млн долл, продал - 70 млн долл.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал - 3,89 млрд долл.
Напоминаем:
Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.
5-9 и 12-16 апреля операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.
Нацбанк не будет сдерживать курс гривни, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Регулятор в течение недели 29 марта - 2 апреля продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов.
Нацбанк на этой неделе (22-26 марта) не покупал и не продавал валюту на межбанке.
15-19 марта регулятор на межбанке выкупил 30,5 млн долларов, в то же время операций по продаже не совершал.
Экономическая правда
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