НБУ цього тижня продав на міжбанку 50 мільйонів доларів
Регулятор впродовж тижня 29 березня – 2 квітня продав на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.
Про це йдеться у даних Нацбанку.
Весь обсяг коштів регулятор продав за єдиним курсом.
Водночас, операцій з купівлі валюти регулятор не здійснював.
Минулого тижня (22-26 березня) регулятор не здійснював операцій з продажу та купівлі валюти.
Загалом від початку року НБУ придбав 290,5 млн доларів валюти на міжбанку, а продав – 70 млн доларів.
Нагадуємо:
Минулого тижня (15-19 березня) регулятор на міжбанку викупив 30,5 мільйонів доларів, водночас операцій з продажу не здійснював.
Національний банк у період з 9 по 12 березня не здійснював операцій з купівлі або продажу на міжбанківському валютному ринку.
Нацбанк цього тижня (1-5 березня) на міжбанку викупив 20 мільйонів доларів, при цьому не продаючи валюту.
Нацбанк у період з 8 по 12 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 110 млн доларів.
Економічна правда
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