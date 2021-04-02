НБУ цього тижня продав на міжбанку 50 мільйонів доларів

Регулятор впродовж тижня 29 березня – 2 квітня продав на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.

Про це йдеться у даних Нацбанку.

Весь обсяг коштів регулятор продав за єдиним курсом.

Водночас, операцій з купівлі валюти регулятор не здійснював.

Минулого тижня (22-26 березня) регулятор не здійснював операцій з продажу та купівлі валюти.

Загалом від початку року НБУ придбав 290,5 млн доларів валюти на міжбанку, а продав – 70 млн доларів.

Нагадуємо:

Минулого тижня (15-19 березня) регулятор на міжбанку викупив 30,5 мільйонів доларів, водночас операцій з продажу не здійснював.

Національний банк у період з 9 по 12 березня не здійснював операцій з купівлі або продажу на міжбанківському валютному ринку.

Нацбанк цього тижня (1-5 березня) на міжбанку викупив 20 мільйонів доларів, при цьому не продаючи валюту.

Нацбанк у період з 8 по 12 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 110 млн доларів.

Економічна правда