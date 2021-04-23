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Регулятор третью неделю подряд удерживается от интервенций на межбанке

Пятница, 23 апреля 2021, 20:45
 

Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

5-9 и 12-16 апреля операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 290,5 млн долл, продал - 70 млн долл.

В прошлом году НБУ выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Регулятор в течение недели 29 марта - 2 апреля продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов.

Нацбанк на этой неделе (22-26 марта) не покупал и не продавал валюту на межбанке.

15-19 марта регулятор на межбанке выкупил 30,5 млн долларов, в то же время операций по продаже не совершал.

Экономическая правда

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НБУ валюта межбанк доллар

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