Глава "Нафтогаза" назвал условия для снижения цен на газ
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что планирует на должности в рыночный способ создать условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу.
"Я всегда выступал за экономически обоснованные цены, мне кажется, я что-то по крайней мере в этом понимаю. При разных условиях разный уровень экономически обоснованной цены.
Именно задачей национальной компании является создавать эти условия, чтобы экономически обоснованный уровень цены был ниже. И мы будем создавать эти условия", - сказал Витренко.
"Такие условия - это увеличение собственной добычи, и такая задача будет поставлена перед "Укргаздобычей".
Также мы будем работать над тем, чтобы всю эту цепочку, как украинский газ добывается и поступает к украинским потребителям, был максимально прозрачным, без посредников и надстроек", - пояснил он.
Также, по его словам, "Нафтогаз" планирует использовать все юридические возможности компании, чтобы "Газпром" "не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы", где Украина сейчас покупает газ, чтобы экономически обоснованный уровень цены на этом рынке был ниже.
Напомним:
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.
Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.
Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.
Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
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Экономическая правда
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