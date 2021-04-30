Глава "Нафтогаза" назвал условия для снижения цен на газ

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что планирует на должности в рыночный способ создать условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу.

"Я всегда выступал за экономически обоснованные цены, мне кажется, я что-то по крайней мере в этом понимаю. При разных условиях разный уровень экономически обоснованной цены.

Именно задачей национальной компании является создавать эти условия, чтобы экономически обоснованный уровень цены был ниже. И мы будем создавать эти условия", - сказал Витренко.

"Такие условия - это увеличение собственной добычи, и такая задача будет поставлена ​​перед "Укргаздобычей".

Также мы будем работать над тем, чтобы всю эту цепочку, как украинский газ добывается и поступает к украинским потребителям, был максимально прозрачным, без посредников и надстроек", - пояснил он.

Также, по его словам, "Нафтогаз" планирует использовать все юридические возможности компании, чтобы "Газпром" "не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы", где Украина сейчас покупает газ, чтобы экономически обоснованный уровень цены на этом рынке был ниже.

Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

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Экономическая правда