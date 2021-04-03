Бюджет получил первый миллиард от приватизации в 2021 году

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что государство получило первый миллиард гривен от приватизации в текущем году.

Об этом он написал в Facebook.

Ожидается, что после принятия законопроекта №4543 общие доходы от большой приватизации в 2021 году составят 12 млрд грн.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.