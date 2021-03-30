Рада разблокировала большую приватизацию

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

Правительственный законопроект поддержали 257 нардепов.

По результатам голосования правки, на которых настаивали авторы, не были поддержаны.

"Большой приватизации - быть! Только что Верховная Рада сняла запрет по проведению аукционов большой приватизации, которая длилась почти год.

Только совместными усилиями президента, Верховной Рады, Кабмина и Фонда госимущества мы сможем побороть эту бешеную коррупцию, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. Что такое большая приватизация? Это объекты, в которых сконцентрирована огромная коррупция, которые нестратегические, которые Фонд госимущества уже подготовил к аукционам", - заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"В этом году мы можем принести 12 млрд грн в бюджет, создать новые рабочие места и базу для налогообложения", - добавил он.

Напомним:

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.

Экономическая правда