Рада поддержала объединение Укрфинжилья и Госипотеки за основу

Верховная Рада на заседании 13 апреля поддержала за основу законопроект 5308, которым во исполнение программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединят к Украинской финансовой жилой компании и выпустят гособлигаций на 20 млрд грн.

Об этом говорится на сайте Рады.

Одной из задач законопроекта авторы указывают создание необходимых условий для надлежащей реализации инициированной президентом программы "Доступной ипотеки". Для этого ГИУ хотят присоединить к созданному Минфином в 2019 году Укрфинжилью.

Укрфинжилье обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и внедряет финансово-кредитных механизмах обеспечения украинцев жильем.

В то же время, с 2004 года работает Госипотека, основной задачей которой определено рефинансирование ипотечных кредиторов (банков и т.п.), в том числе за счет средств, поступивших от размещения ценных бумаг.

В пояснительной записке отмечается, что ГИУ пострадала в результате банковского кризиса 2014 - 2015 годов, и с 2015 года "были практически приостановлены операции по рефинансированию ипотечных и предоставления финансовых кредитов".

Так, нардепы предлагают объединить ГИУ и Укрфинжилье. Для этого предлагается внести изменения в госбюджет и выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд гривень.

Впоследствии на выпускаемые облигации в госсобственность будут приобретены акции дополнительной эмиссии "Укрфинжитла". В связи с этим предельный объем госдолга, заложенного в бюджет на 2021 год, хотят увеличить на 20 млрд гривен.

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Напоминаем:

На следующей неделе (12-16 апреля) Верховная Рада рассмотрит законопроекты о введении штрафа за нарушение самоизоляции, больничных выплатах, реструктуризации потребительских кредитов и объединении Государственного ипотечного учреждения и "Украинской финансовой жилой компании".

Экономическая правда