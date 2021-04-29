Укрпочта отчиталась о миллионной прибыли в 2020 году, сразу же - о нынешних убытках
Укрпочта по результатам 2020 года получила 160 млн гривень прибыли, однако убыток компании за первый квартал 2021 года составляет 128 млн грн.
Об этом директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал в своем Facebook.
Он обнародовал данные международного аудита, в котором говорится о более 160 млн грн чистой прибыли, 80 млн грн (50%) составляют дивиденды государству.
Смелянский добавил, что прибыль стала результатом не только повышение тарифов, но и объемов бизнеса: + 25% рост посылок, + 19% платежей и + 13% переводов.
Однако он также раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2021 года - а именно, 128 млн грн убытка. Кроме того, по словам главы Укрпочты, прирост в сегменте посылок (в штуках) составил 36%, а в сегменте международных посылок - более 30% по сравнению с 1 кварталом 2020 года.
По словам Смелянского, отрицательный результат начале года вызван прежде всего отказом регулятора повышать тарифы на государственные услуги компании. "И если тарифы на доставку пенсий были, хоть и с опозданием, повышены на 11% с 1 апреля, то тарифы на письма как были 9 гривен в 2020 году, так они 9 гривен остаются и в 2021 году", - добавил он.
Нацкомиссия по связи, говорит Смелянский, предложила в конце концов повысить тарифы на 10% с 1 июля, или + 5% в год. Но при росте затрат на 30-40%, отмечает он, это не меняет общей ситуации Укрпочты.
Кроме того, в Укрпочте говорят, что постановление, которым Кабмин перевел пенсионеров на обязательное обслуживание в банки (за исключением отдельных групп), может привести компанию к более 700 млн грн убытков по итогам 2021 года, а также увольнению более 14 000 сотрудников.
Смелянский заметил также риск аннулирования подписанного инвестиционной программы с ЕБРР и ЕИБ на 100 млн евро.
Напоминаем:
С 1 сентября 2021 пенсии и денежная помощь будет начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.
Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.
Как рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственных инвестиций для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка.
Экономическая правда
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