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"Укрпошта" отримає від ЄБРР 63 мільйони євро: на що спрямують кошти

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:55
 

"Укрпошта" використає залучені від ЄБРР 63 млн євро на оновлення логістичної мережі та реформування сільських відділень - 16 листопада підписали відповідну гарантійну угоду.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислв Криклій.

За його словами, це дозволить створити нові логістичні центри із сучасним сортувальним обладнанням, запровадити ще до 1900 нових пересувних відділень для покриття всіх 100% населених пунктів України та покращити логістичну інфраструктуру для розвитку е-комерції.

"Всього Укрпошта залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, ЄІБ і власні інвестиції для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку", - додав Криклій.

Нагадаємо:

У жовтні Кабмін схвалив розпорядження про залучення коштів ЄБРР у розмірі 63 млн євро на реалізацію проєктів "Логістична мережа" та "Сільське відділення" Укрпошти.

Економічна правда

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Укрпошта Криклій

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