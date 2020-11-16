"Укрпошта" отримає від ЄБРР 63 мільйони євро: на що спрямують кошти
"Укрпошта" використає залучені від ЄБРР 63 млн євро на оновлення логістичної мережі та реформування сільських відділень - 16 листопада підписали відповідну гарантійну угоду.
Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислв Криклій.
За його словами, це дозволить створити нові логістичні центри із сучасним сортувальним обладнанням, запровадити ще до 1900 нових пересувних відділень для покриття всіх 100% населених пунктів України та покращити логістичну інфраструктуру для розвитку е-комерції.
"Всього Укрпошта залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, ЄІБ і власні інвестиції для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку", - додав Криклій.
Нагадаємо:
У жовтні Кабмін схвалив розпорядження про залучення коштів ЄБРР у розмірі 63 млн євро на реалізацію проєктів "Логістична мережа" та "Сільське відділення" Укрпошти.
Економічна правда
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