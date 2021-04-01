З 1 вересня пенсії та соцвиплати отримуватимуть лише через банки, та є винятки

З 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Кабмін схвалив постанову, якою запровадив конкурсний відбір надавачів послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. На сьогодні їх надає АТ „Укрпошта" на монопольних умовах.

Тарифи на доставку визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу. Обмеження – тарифи мають бути не вище за встановлених урядом. Перший конкурс Пенсійний фонд проведе до 1 вересня 2021 року, до конкурсу пенсії продовжить доставляти "Укрпошта".

Можливість адресної доставки пенсій та соцвиплат залишать лише для 4 категорій осіб:

- людей з інвалідністю І групи,

- осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,

- осіб, які досягли 80-річного віку,

- одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.

Ці категорії осіб можуть обрати між адресною доставкою компанією, відібраною на конкурсі, та банківським рахунком. Усі інші особи з 1 вересня отримуватимуть виплати лише через поточні рахунки уповноважених банків.

Обрати уповноважений банк можна до 1 вересня 2021 року. У разі, якщо до цієї дати отримувач виплат не матиме рахунку, його відкриють за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту.

У відомстві додали, що змінити уповноважений банк можна у будь-який момент. Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та грошових допомог з доставкою додому відповідно до умов договорів. Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.

Оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги для зазначених 4 категорій населення здійснюватиметься за рахунок коштів Пенсійного фонду України або коштів державного бюджету.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

Кабмін збільшив тариф на доставку пенсій у до 2,65% суми виплати у селах та до 1,3% у містах з 1 квітня.

Міністерство соціальної політики погодилось на угоду з "Укрпоштою" щодо підвищення тарифу на доставку пенсій, що у середньому становить 60 грн, проте може зрости до 100 грн – у відомстві шукають альтернативу "Укрпошті".

Економічна правда