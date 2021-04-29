Официальный курс: гривня несколько ослабла к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 апреля на уровне 27,79 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,53 грн (на 28 апреля - 33,56 гривни).

Напоминаем:

28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 28 апреля на уровне 27,77 гривни.

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

Экономическая правда