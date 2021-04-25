270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на "карантинные" 8000

270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет", - отметил он .

Напоминаем:

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.