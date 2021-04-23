Гривня немного ослабла на закрытии межбанка

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,88 - 27,90 гривни;

Евро - 33,68 - 33,70 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,80 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,30 гривни, продают по 33,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,87 - 27,92 гривни, евро - 33,52 - 33,61 гривни.

Напоминаем:

22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 апреля на уровне 28,06 гривни, однако ослабил курс к евро.

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.

Экономическая правда