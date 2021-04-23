Гривня немного ослабла на закрытии межбанка
23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,94 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,88 - 27,90 гривни;
Евро - 33,68 - 33,70 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,80 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,30 гривни, продают по 33,71 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,87 - 27,92 гривни, евро - 33,52 - 33,61 гривни.
Напоминаем:
22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 апреля на уровне 28,06 гривни, однако ослабил курс к евро.
23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.
Экономическая правда
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