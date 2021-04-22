Гривня різко зміцніла на закритті міжбанку

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,91 - 27,93 гривні;

Євро – 33,57 - 33,59 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,87 – 28,07 гривні. Євро купують по 33,41 гривні, продають по 33,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,87 - 27,97 гривні, євро - 33,53 - 33,65 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 22 квітня на рівні 28,06 гривні.

22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,09 гривні.

21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,09 гривні.

Економічна правда