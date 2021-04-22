Гривня різко зміцніла на закритті міжбанку
22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,91 - 27,93 гривні;
Євро – 33,57 - 33,59 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,87 – 28,07 гривні. Євро купують по 33,41 гривні, продають по 33,79 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,87 - 27,97 гривні, євро - 33,53 - 33,65 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 22 квітня на рівні 28,06 гривні.
22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,09 гривні.
21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,09 гривні.
Економічна правда
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